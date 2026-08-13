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ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್​ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU LEGISLATIVE COUNCIL SPEAKER POST ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿ. ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 1:39 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್​ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು‌. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಾಹಿರ ನಡೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಹಜ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚೇತಕರಾಗಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್​ ಅವರು ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಂಗಾಮಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಂತದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ‌ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

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BENGALURU
LEGISLATIVE COUNCIL SPEAKER POST
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ
PH POOJAR

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