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ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫೈಟ್: ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ಯೆ

ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

PG OWNER KILLED MURDER FOR TAP WATER BENGALURU ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ಯೆ PG OWNER MURDER
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಧವ್, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಕೇಶ್, ಡಾನ್ ಬ್ರೈಟ್ಸನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 11:44 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಶುರವಾದ ಗಲಾಟೆ ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಧವ್ ಮೇಟ್ಲಿ (37) ಹತ್ಯೆಯಾದ ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಕೇಶ್ (21) ಹಾಗೂ ಡಾನ್ ಬ್ರೈಟ್ಸನ್ (20) ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿ.ಜಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಂದು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಧವ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮಾಧವ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮಾಧವ್ ಕೈಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ‌ ಜಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ
ದಾವಣಗೆರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ‌ ಜಜ್ಜಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾದಿ ಶಿವಪ್ಪ(40) ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.‌ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವಪ್ಪ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಕೋ ಟೀಮ್, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನದಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ‌ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಹತ್ಯೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೆತ್ತವರು, ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಮಗಳು!

TAGGED:

PG OWNER KILLED
MURDER FOR TAP WATER
BENGALURU
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ಯೆ
PG OWNER MURDER

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