ETV Bharat / state

ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ: ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆಗಮಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

person-was-kidnapped-and-murdered-in-tamil-nadu
ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 10:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತನ ಶವ ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಹೊನ್ನಕಳಸಾಪುರದ ಗೋಪಾಲ್ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್​ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ - ಆನೇಕಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕರ್ಪೂರು ಬಳಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ನಿಂದ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್​ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದು ಗೋಪಾಲ್ ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್​, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಪಹರಣದ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಗೋಪಾಲ್​ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಗೋಪಾಲ್​ ಶವವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೃತರ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪ ಏನು?: ಮೃತ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಕಳಸಾಪುರ ಬಾಬು ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ್​ಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಮ್ಮೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಫಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆಗಮಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಭಾನುವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊನ್ನಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಬಳಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆದು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಗೋಪಾಲ್ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಫೋನ್​ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಡ್​ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಹಾಕಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಮುಡಾ ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಟಿ.ದಿನೇಶ್​ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮಾರ್ಚ್​​ 15 ರಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಪಿಎಸ್​ಐ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ : ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆರ್‌. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ್​ಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ

TAGGED:

CINEMATIC STYLE MURDER
AENEKAL POLICE
BENGALURU RURAL
ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ
KIDNAPPED AND MURDERED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.