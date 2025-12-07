ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಮನೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಿಮಕಿ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲೇ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ವಾದ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
66 ವರ್ಷದ ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮಧುಸೂಧನ್ ಎಂಬಾತ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೃತನ ಮಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಧುಸೂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
'ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆ.ಎಲ್.ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿಯವರು 2005ರಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಂಬವರಿಗೆ ಹಳೇ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಮಗನಾದ ಮಧುಸೂಧನ್ ಮನೆಯ ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಬೈಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಧುಸೂಧನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಡೊಯ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಪತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯನ ಕೊಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 2 ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಎಂಬವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಗುಂಪಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
