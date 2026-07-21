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ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಭಸ್ಮ

ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಟೊಂಕ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

PERSIAN FISHING BOAT CATCHES FIRE
ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 4:34 PM IST

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ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಟೊಂಕ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಅಯೂಬ್ ಸಾಬ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೋಟ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಬೈತಕೋಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮರಿನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೃಹತ್ ಹಡಗಿನಿಂದ ಅಲಿಗದ್ದಾದ ಎಂಎಸಿಎಲ್ (ಒಂಅಐ) ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಾರವಾರದ ಬೈತಕೋಲ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಡಾಂಬರ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಪೈಪ್ ಸಿಡಿದು ಡಾಂಬರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಕಾಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪವೇ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಜೀವಿತ, ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNADA
PERSIAN FISHING BOAT BURNT
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್
FISHING BOAT
PERSIAN FISHING BOAT CATCHES FIRE

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