ಎಥನಾಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್
2006ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
Published : June 18, 2026 at 4:10 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
2006ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಮದು ತಪ್ಪಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಯಮ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಗಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ರೈತರೇ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 64 ರೂ.ನಂತೆ ಎಥನಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ, 6,500 ರೂ. ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಇವು ಎಥನಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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