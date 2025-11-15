Bihar Election Results 2025

ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆ ರೈತನ ಕೈಸುಟ್ಟ ಕಾಳು ಮೆಣಸು: ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸೊರಗಿದ ಮಲೆನಾಡ ಬೆಳೆಗಾರ

ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಂದು ಇಳುವರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.‌

November 15, 2025

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್​.ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಳೆ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಈ ಬಾರಿ ರೈತನ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ಅಡಿಕೆಯಂತೆಯೇ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ ನೂರು ಬಳ್ಳಿಗೆ 80 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಈಗ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7781.44 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ- 24.40 ಹೆಕ್ಟರ್, ಹೊಸನಗರ- 1429.80 ಹೆಕ್ಟರ್, ಸಾಗರ-1175.83, ಶಿಕಾರಿಪುರ-63.60, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-118.27, ಸೊರಬ-435.26 ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 4534.28 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ.

ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ನಂಟು: ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅವರು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಬ್ಬಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನ ಭಟ್ಕಳದ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌

ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಕೊಳೆರೋಗ, ಬೂದು ಕೊಳೆರೋಗದಿಂದ ಫಸಲು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಗೊಂಚಲು ಉದುರಿ, ಈಗ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನೂರು ಮರದಲ್ಲಿ 70-80 ಕೆಜಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ 10-15 ಕೆಜಿನೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆಯು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರೈತ ಆಕಾಶ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸೊರಗು ರೋಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಪ್ರತಾಪ್, "ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಳ್ಳಿಯೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕೊಳೆ ರೋಗದಂತೆ ಕಾಳಮೆಣಸಿಗೂ ಸಹ ಸೆರಗು ರೋಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 70 ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 2.50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಸಹ ಮೆಣಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಇನ್ನೂಂದು ಕಡೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 1.58 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 78 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟುಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈಗ ಕೇರಳವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಆಮದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಆಮದು ದರವಾಗಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ 500 ರೂ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ರೋಗ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇಯದು ಕೊಳೆರೋಗ. ಇದನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡುಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಳೆದು ಹಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವವರು. ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಬುಡ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ: "ಮೂರು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಸಾರಜನಕ. 40 ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ, 140 ಗ್ರಾಂ ಪೋಟಾಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಆಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಕಾಳಮೆಣಸು ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ 6 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಲೋಕೋಜಿಕ್​​ ಇದನ್ನು ರೆಡ್​​ ಎಮಲ್​ ಗೋಲ್ಟ್​ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈಕೋರ್ಡಮ ಹಾಗೂ ಸುಡೂಮೋನಾಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಕರಿಸಿದಂತಹ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು".

"ಕಾಳ ಮೆಣಸಿನ ಬೇರು ಬಹಳಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೌಗು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಪ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

