ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ; ಏಜೆನ್ಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 5:34 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್​, ಟೀ ಶಾಪ್, ಬೇಕರಿಗಳು, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್​ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗೂ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ

ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು , ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓಟಿಪಿ ಬಂದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಓಟಿಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲು ನಿಂತ ಜನರು: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಯೂ ಮನೆಗೆ ತಲುಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜನರು, ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದರೂ ನೋಂದಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಅಮರ್ದೀಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರಾದ ಎಂ ಜೆ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಓಟಿಪಿ ಬಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

