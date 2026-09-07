ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಹಿಂದ ಬಿರುಕು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಅಹಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಳಾಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸತೀಶ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಹಿಂದ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 6:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾರು ಅಹಿಂದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಹಿಂದ ಬಿರುಕು ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಹಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಬವಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಆಯೋಜಕರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಾ ನೊಡೋಣ. ಅಹಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಳಾಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸತೀಶ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಹಿಂದ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಎಂದರು.
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೊಡೋಣ. ಜನ ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಲೀಡರ್. ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಹಿಂದ ಬಿರುಕು ಆಗಲಿ ಅಂತಿದೆ: ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕುಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖಂಡರು ಅರಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಸಭೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. 30, 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ನಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅಹಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರೆಯಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಯದೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಹಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಯಾರದ್ದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಏಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
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