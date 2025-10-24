ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಮಂದಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2025 at 3:40 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ (KSTDC) ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ (ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್) ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸವಿದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ಗಳ ಲೋಯರ್ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ (ಬಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗ) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವೃತ್ತ, ರಸ್ತೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (ಸೆಸ್ಕ್)ದಿಂದ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಅ. 12 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಅಂಬಾರಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸುತ್ತಾಟದ ಪ್ರಯಾಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೆಎಸ್ಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.
2021ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ಸಂಚರಿಸಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೊಬಗು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಅ.1 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅ.3 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಆರು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಗಳು ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ 20, ಲೋಯರ್ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ 20 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಮಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
(ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ) ಮೈಸೂರು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? : ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30, 7.30 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಅಧೀನದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಹೊಯ್ಸಳದ ಆವರಣದಿಂದ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದು ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರಲಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ವರಾಹ ಗೇಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಮರಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
