ETV Bharat / state

ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು

ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಮಂದಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dasara-lights
ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು : ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್​ಟಿಡಿಸಿ (KSTDC) ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಸ್​ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ (ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್) ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಓಪನ್ ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸವಿದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್​​ಗಳ ಲೋಯರ್ ಡೆಕ್​ನಲ್ಲಿ (ಬಸ್​ನ ಕೆಳಭಾಗ) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)

ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವೃತ್ತ, ರಸ್ತೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (ಸೆಸ್ಕ್)ದಿಂದ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

people-watched-the-dasara-lights-by-travelling-in-an-ambari-double-decker-bus
ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)

ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಅ. 12 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಅಂಬಾರಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸುತ್ತಾಟದ ಪ್ರಯಾಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೆಎಸ್​​ಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.

2021ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ಸಂಚರಿಸಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೊಬಗು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಅ.1 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬಸ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಅ.3 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಆರು ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಸ್​ಗಳು ಅಪ್ಪರ್ ಡೆಕ್​ನಲ್ಲಿ 20, ಲೋಯರ್ ಡೆಕ್​ನಲ್ಲಿ 20 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಮಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Dasara-lights
ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ (ETV Bharat)

(ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ) ಮೈಸೂರು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? : ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30, 7.30 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಲ್​ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್​ಟಿಡಿಸಿ ಅಧೀನದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಹೊಯ್ಸಳದ ಆವರಣದಿಂದ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್​ಗಳು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಇದು ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರಲಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ವರಾಹ ಗೇಟ್​​ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಮರಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಬಸ್​ಗಳ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಸರಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ; 2,57,520 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

TAGGED:

AMBARI DOUBLE DECKER BUS
KSTDC
ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
MYSURU
DASARA LIGHTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

46ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಮಹಾದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

'ನನಗಾಗಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು'​: ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನೆದ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.