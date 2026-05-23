ರಾಯಚೂರು : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರದಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 23, 2026 at 4:22 PM IST
ರಾಯಚೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾಲಗುಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೋರ್ವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ದೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಊಟವಿಲ್ಲ, ಉಪಚಾರವಿಲ್ಲ. ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತೆರಳಿದ ವಿತರಕ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿತರಕರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತೆರಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿತರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
