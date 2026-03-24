ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್!

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದು ನಿಂತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Queue in front of the petrol station
ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 1:07 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಿದ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತೊ, ಬಿಟ್ಟಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದು ನಿಂತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಎಚ್.ಪಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಷಾದ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗುರುಶಿದ್ಧ ತೇಲಿ‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇರುವುದು ನೋಡಿ ನಾವೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜನ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ.

ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಬುಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದರೂ ಗ್ಯಾಸ್​ ಡೆಲಿವರಿ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.

