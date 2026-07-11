ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 5:24 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗಿಂತ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ತುಂಗಾ ನದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 80 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನದಿಯ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ತನಕ ಮನೆಯವರು ಮಲಗದೇ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಳೆ ಬಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹೊಸಮನೆ, ಶರಾವತಿ ನಗರ, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲ, ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಈ ಭಾಗಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನೆರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೋಪಾಳದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಗೋಪಾಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಗರಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ನೆರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಏಕಾಏಕಿ ನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲ, ಹೊಸಮನೆ, ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಖ ಮುರುಳಿಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕೆಳಗೆ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಅಗಲ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಿಡುವ ಬದಲು ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಅರ್ಧ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬದಲು ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದೇನೂ, ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಶರಾವತಿ ನಗರ, ಹೊಸಮನೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನದು ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ನೀರುಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯವರು ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಅರಳಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
’ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು‘: ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನರಸಿಂಹ ಗಂಧದಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಎನ್ನುವ ಶಾಪ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಗರ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೇರಬೇಕೆದ್ದ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸಮನೆ, ಶರಾವತಿ ನಗರ, ಅಂಗಳಯ್ಯನ ಕೇರಿ, ಮಿಳಗಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತ ಮೇಲೆಯೇ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬರುವ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಮಳೆಗಾಲದ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಮಾಮ್ ಬಾಡ, ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿ, ಮಂಡ್ಲಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಎಂಎಲ್, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೊಸಮನೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗ, ಕೃಷಿ ನಗರದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಜಲಾವೃತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೆಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲ ಮನೆಗಳು ಜಲವೃತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇಯದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಶುದ್ದೀಕರಣ, ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ತುಂಗಾ ಕಾಲುವೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 24x7 ರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು, ಜೆಸಿಬಿಗಳು, ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಬೋಟಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಜಾಕೇಟ್, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 24x7 ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. 180042577 ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮಳೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದರು ಸಹ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಬರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಎರಡು ಬರಬಾರದು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೆರೆ ಬಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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