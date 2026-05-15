ETV Bharat / state

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

BELAGAVI HAVERI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ/ಬೆಳಗಾವಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ವರದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್​ ದರವನ್ನು ತಲಾ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಇಂಡಿಯನ್​ ಆಯಿಲ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ದರ ಗುರುವಾರ 103.47 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು 106.48 ರೂ. ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಗುರುವಾರ 91.47 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇಂದು 94.59 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು‌ ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮೊದಲೇ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದು ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದು ಅವರ ಬೇಸರ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ‌ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು‌ ಪಡೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಸಹ ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.‌ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು‌ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ವರದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 106.56 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರ 103.50 ರೂ. ದರವಿತ್ತು. ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಇಂದು 94.49 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರ 91.56 ರೂ. ದರವಿತ್ತು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಚಾರುದತ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಛದ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

"ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ, 1 ರೂ. ಏರಿಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ 3 ರೂ. ಏರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೊರೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸತೀಶ ಗೌರಗೊಂಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರೈತ ಬಾಬು ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ವೋಟ್​ ಪಡೆದು, ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಬಡವರು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ? ಇಂಥವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು. ಮೋದಿಯವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬಳಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್

TAGGED:

BELAGAVI
HAVERI
FUEL PRICE HIKE
PETROL DIESEL PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.