ಅಥಣಿಯನ್ನು ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ: 10 ರಂದು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು
ಅಥಣಿಯನ್ನು 32ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 8:23 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅಥಣಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಥಣಿಯನ್ನು 32ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೇ 10 ರಂದು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೋಡಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈಗಾಗಲೇ ಅಥಣಿಯನ್ನು 32ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. ಅಥಣಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ರಚನೆಯಾದ್ರೆ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಗಡಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥಣಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಶಿಕಾಂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥಣಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಥಣಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತಾಲೂಕು. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥಣಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಥಣಿಯನ್ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ನಾವು ಬಯಲುಸೀಮೆಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ, ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ, ರಾಮನಗರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು 400 ಹಾಗೂ 300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಥಣಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
