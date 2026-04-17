ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಜನ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಜನರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಗೋಡೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಪರದಾಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 17, 2026 at 5:23 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಗೋಡೌನ್ ಮುಂದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡೂರು, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಜನರ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ಗಳ ಎದುರು ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆತರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬರಿಗೈನಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ವಾರ ಕಾದರೂ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗೋಡೌನ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಗದ ಸಿಲಿಂಡರ್: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ನಾಗಣ್ಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ: ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 65 ರೂ. ಇದ್ದ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 120ರಿಂದ 160 ರೂ. ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುಬಾರಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2400 ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 5 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕಡೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗೋಡನ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀಡಲು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
