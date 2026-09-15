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ಮುಡಾ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ: ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ

ಮುಡಾ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಅಲ್ವಾ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

K N RAJANNA
ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 4:53 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಡಾ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಅಲ್ವಾ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಶಿವನಗರ ಡಿಸಿಎಂ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮುಡಾ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಅಲ್ವಾ?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯ್ಸನ್. ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ತರಹ ಇದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕವಿರಾಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲೋಕಸಭೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ವರಿಷ್ಠರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​​ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು: ನೂರು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಾ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದೆಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ನನ್ನ ಪರ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಮಾತು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

MUDA
BENGALURU
ED RAID
MINISTER SATISH JARKIHOLI
K N RAJANNA

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