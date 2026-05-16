ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ: ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಇವರ ಕಷ್ಟ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ 25 ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾಡಪಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸುಗಳಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 8:44 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರರು ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೌದಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಳಿ ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
25 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣಂತಿಯರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾಡಪಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಳಿ ಇವರ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಬಂದ ಮಣ್ಣು ಇವರ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಬಂದ ಮಳೆ - ಗಾಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲೇಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಇದೀಗ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲೇಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅತಂತ್ರ: ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 84 ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾವೇರಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದ ಬಯಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ವಕ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹಲವು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತೀವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಮನೆ ಇರಲಿ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿತರಾಗುತ್ತವೆ.
ನನಸಾಗದ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆಗಳು: ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಅಲೇಮಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ನಿರ್ವಸಿತ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಜಿಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲೇಮಾರಿಗಳ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಂತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೈಯಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಅಲೇಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಅಲೇಮಾರಿಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಸೂರು ಮತ್ತು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲೇಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವುದಾದರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡದ ಮಳೆಗಾಳಿ: ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಲೇಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ನೋಡಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲೇಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಮಾರೆಕ್ಕ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರುಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆಗಾಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿತು. ಆತಂಕದಿಂದ ನಾವು ಜೋಪಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಜೋಪಡಿಯೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಯಿತು.
ಜೋಪಡಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾಳಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದು ಹೋದವು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನೇ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಯಿತು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಳಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾರೆಕ್ಕಾ. ಇಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಮಳೆ-ಗಾಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕಾದರೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
