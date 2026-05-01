ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ: ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ. ಆದರೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಗರಸಭೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 1, 2026 at 3:55 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜನರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾವೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಗರಸಭೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ದಾಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಗರಸಭೆ ಕರೆದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣವೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಮುಂದಾದ ನಗರಸಭೆ: ಬುಧವಾರ ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಗುರುವಾರವೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಧಿಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಯೋವೃದ್ಧರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳು ತರಲು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಹುಚ್ಚುನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಕಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಗರಸಭೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ರೀತಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾದಲ್ಲಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಹುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ."
"ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 162 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 670 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ನಗರಸಭೆ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
