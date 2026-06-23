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ಹನಿ‌ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಟ; ದೇವರಿಗೆ ಪರುವು, ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಜನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

People locked the Panchayat office
ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 8:53 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ : ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿ ತಿಂಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ವರುಣ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ನಿತ್ಯ ಆಕಾಶ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸಲುಗಳು (ಬೆಳೆ) ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ, ಹೂವಿನ, ಹಾರ ಮತ್ತು ಕಂಕಣಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಂಡೆರ ಪ್ರಭು ಧರ್ಮಣ್ಣ, ನಂಜಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಪರಮೇಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

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ಕತ್ತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಜನರು (ETV BHARAT)

ಮಳೆಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ದೇವಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ದೇವಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೋಳಿಗೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು, ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ವಾರದ ಸಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಎಡೆ ತಂದು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವತೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಕ್ತ‌ಗಣ ತಿಳಿಸಿತು.

ನೀರ್ಥಡಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡೆಗುಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪರುವು : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರ್ಥಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 'ಕೊಡೆಗುಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ' ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರುವು ಎಂಬ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇದು ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರ್ಥಡಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವರುಗಳಾದ ಬಸವಣ್ಣ, ಆಂಜನೇಯ, ಚೌಡಮ್ಮ, ಮಾರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವರನ್ನು ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.‌ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರುವು ಎಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂರು ಕುರುಹುಗಲ್ಲು (ದೇವರು)ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

People locked the Panchayat office
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ, ಗ್ರಾ.ಪಂಗೆ ಬೀಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಹಾಕಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದನಕೋವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಜನ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೆ ರೋಸಿಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪಂಚಾಯತ್​ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೂ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಬರ : ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ನೀರಿನ ಬರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್​ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ‌ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನ : ಈ ಕುರಿತು ಯಶೋಧಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದವರು ನೀರು ತಂದು ಮನೆಗೆಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂದನ ಕೋವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ನೀರು ತರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ನಮಗೆ ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಸುಧಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಪಂಗೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ತರುವ ತನಕ ನಾವು ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಜಿ.ಪಂ.ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಕಂದನಕೋವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೋರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ರು, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕೊಡಲು ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ತೋಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

GODDESS DUGGAMMA
RANGANATHA SWAMY
ಮಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ
DAVANAGERE
DONKEYS MARRIAGE

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