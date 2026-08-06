ಮಂಗಳೂರು - ಮೂಡಬಿದಿರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನರು
ಮಂಗಳೂರು - ಮೂಡಬಿದಿರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169ರ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 12:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ವಾಮಂಜೂರು ಸಮೀಪದ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು - ಮೂಡಬಿದಿರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169ರ ಚತುಷ್ಪಥ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಂಡು, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯತ್ತ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ಧರೆಗುರುಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾ.ವೈ.ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು "ಕೆತ್ತಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಆ ಭಾಗದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವ ಮೊದಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಮೆಂಟ್ - ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪುಶ್ ಮಾಡುವ 'ಗ್ರೌಟಿಂಗ್' ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ವಿ.ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
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