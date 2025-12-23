ETV Bharat / state

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವೇ ಇಲ್ಲ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಾರಿ, ಹಳ್ಳದ ದಡದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

Surveying for a cemetery in Bannikodu village
ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2000 ದಿಂದ 2500 ಮನೆಗಳಿದ್ದು,‌ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಜನಿಸಿದ ಊರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಜನಿಸಿದ ಊರು. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ‌ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಮೃತರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

Surveying for a cemetery in Bannikodu village
ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುಂದೆ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಹೊಲ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಶಾನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ 1991ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು, ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.‌

people-are-struggling-without-a-cemetery-at-davanagere
ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಬನ್ನಿಕೋಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದುರಂತ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕೆಂದು ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಸ್ಮಶಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೂಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಜಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

people-are-struggling-without-a-cemetery-at-davanagere
ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​​ಗೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. 2015 ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಗ್ರಾ. ಪಂ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲು ಜಾಗ ಇದೆ. ಸತ್ತಾಗ ಹೂಳಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮೃತರ ಶವವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಶವ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ‌' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

people-are-struggling-without-a-cemetery-at-davanagere
ಜಮೀನು ಸರ್ವೇಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ ಪಿಡಿಒ ತುಕ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೌದು, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮಶಾನ ಹುಡುಕಲು ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ‌ಮುಂದೆ ಶವ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

