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ವಿಜಯನಗರ: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗುಳೇ ಆರಂಭ; ತಾಂಡಾಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೊರಟ ಜನ

ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ವಿಜಯನಗರದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾಗಳಿಂದ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

VIJAYANAGARA ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗುಳೆ ವಲಸೆ
ಗುಳೆ ಹೊರಟ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 4:04 PM IST

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ವಿಜಯನಗರ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಗುಳೆ (ವಲಸೆ) ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮೂರು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾಗಳಿಂದ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಜನರ ವಲಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಬಂಜಾರ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜು.7 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ

TAGGED:

VIJAYANAGARA
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಗುಳೆ
ವಲಸೆ
EMIGRATION

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