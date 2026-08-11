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ಹಾವೇರಿ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ITMS ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​​​​​​​​

ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

NOTICES TO MOTORISTS THROUGH ITMS
ITMS ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​​​​​​​​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 5:25 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್​​ಮೆಂಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್(ಐಟಿಎಂಎಸ್) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್​​ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿಎಂಎಸ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್​​ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೇ ನೋಟಿಸ್​ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ITMS ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್​​​​​​​​ (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುವುದೇ ಮೂರು ಕಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಸದಾ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಗರದ ಮೂರು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲೂ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಭಾಸ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಜೆಪಿ ವೃತ್ತ, ಮೈಲಾರಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ, ಜಿ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಯಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾಟುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ನೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ, ಸೀಟ್​ ಬೆಲ್ಟ್​ ಇಲ್ಲದ ಚಾಲನೆ, ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜೆಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್​ಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೀವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದೇ ತಲೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರೂ ಸಹ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬೈಕ್ ಸವಾರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬೈಕ್​​ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಅದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಸವಾರರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದರೇನು, ಲೆಫ್ಟ್​, ರೈಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓವರ್​​ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್: ₹2.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

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TRAFFIC RULES VIOLATION
HAVERI
ಐಟಿಎಂಎಸ್
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