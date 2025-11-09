ಉಡುಪಿ: ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಚಾಲನೆ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಡಿ.7ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : November 9, 2025 at 1:50 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮ್ಮ ದುರ್ಮತಿ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.7ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮೋಹ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೋಹ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸದೇ ಹೋದಾಗ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೀತೋಪದೇಶವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಕಷ್ಟವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುವುದೂ ಸಹಜವೇ ಎಂದ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜೀವನ ಗೀತಾಪಾಠ ಇದ್ದಂತೆ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ದುರಂಧರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೈಲಾಗಳು ಇರುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಂವಿಧಾನಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಗ್ರಂಥ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ವಿಶ್ವ ಮತೀಯ ಗ್ರಂಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದುಯೇತರರೂ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯ, ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನ. 28ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವವು ನವೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ (ಶನಿವಾರ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ 28ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗೀತಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
