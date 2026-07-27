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ಜು.27ರಿಂದ ಆ.5ರವರೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಜು.27ರಿಂದ ಆ.5ರವರೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 10:20 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೀಣ್ಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೈ ಓವರ್ (ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜು.27ರಿಂದ ಆ.5ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ವರೆಗೆ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕೆನ್ನಮೆಟಲ್ ವಿಡಿಯಾ ಅಪ್ಪರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ ಎಸ್ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆನ್ನಮೆಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕೆಳಭಾಗದ ಎನ್.ಎಚ್.-4 ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಮೈಲಿ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ- ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ -ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಜಂಕ್ಷನ್ -ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರಿಸುವಂತೆ ಪೀಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುವು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ತಿರುವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್
ಕಾಮಗಾರಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ
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PEENYA FLYOVER CLOSED

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