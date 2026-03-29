ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಟನ್ ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: ಮಾನ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್
ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ, ಲಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮಾನ್ವಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : March 29, 2026 at 2:53 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶೇಖರಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ವಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಗರಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನ್ವಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ರೈಸ್ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಬಸವನಗೌಡ ಹಾಲ್ದಾಳ್, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಲ್ದಾಳ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಯಚೂರಿನ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿಯ ಮಾಯಾಮಾಯ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆಂದು ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯಡಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಕಲಂ 3 ಮತ್ತ 7 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶೇಖರಪ್ಪ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ 35.8 ಟನ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾನ್ವಿಯ ವೀರಭಧ್ರೇಶ್ವರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿನ ಸರಕು, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ನೀಡಿದ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಳೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಕೋತಿ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಂಗಗಳು ಸೆರೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿಯೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ನಿವಾಸದ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎರಡು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಕೋತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ. ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಕೋತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋತಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೋತಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮನವಳ್ಳಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಕಾಳಪ್ಪ, ಪಂಪಾಪತಿ, ಮಹಾಬಳೇಶಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿಸಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿತು.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಎರಡು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
