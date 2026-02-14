ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದಾರಿ ಅಭಿಯಾನ
ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದಾರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 5:25 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡ ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದಾರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸನ - ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡವು ಪವಿತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದಾರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರು ಎಸೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಡದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಸನದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸನ, ಬೇಲೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಚೀಲ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಾಲಿಯಿಂದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡವು, ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ ಅನೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಘಟ್ಟ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಕಸವನ್ನು ಸುಡದೆ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ.
ರಾತ್ರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೇಡ: ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ದಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಚಾರ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಬೇರು ಭೂಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
