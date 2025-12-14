ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಜಾರ್ಜ್ಶೀಟ್: ವಕೀಲ ಎಸ್.ಬಾಲನ್
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಜಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಬಾಲನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 14, 2025 at 9:08 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಇದೇ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಬಾಲನ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎರಡು ಗಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಕೇಸ್. ಕೂದಲು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಐಓ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕೂದಲು ಅಂತ. ಯಾರ ಕೂದಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಸ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ನಾವು ದಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಿರಪರಾಧಿಯೋ ಅವರು ಹೊರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ನಾನು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ
ಕೇಸ್ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಬರಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಜಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಳು ಜನರ ಬೇಲ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A1 ಆಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ.ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ನಾವು ಆದೇಶ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
