ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆ ಸಿಗದೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಡರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

November 3, 2025 at 9:27 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿದ್ದು, ಎಂಟು ತಾಲೂಕಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ತಾಲೂಕಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿಗಟೇರಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜೀವದ್ರವ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುವ 108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಸೇವೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಗತಿಸಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಡರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ (ETV Bharat)

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು 108ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರೋಗಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

24ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆರೇಳು ಮಾತ್ರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆರೇಳು ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿವೆ. ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ 108 ಇಲ್ಲದೆ ಬಡರೋಗಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ದರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವೇಳೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಡವರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 108 ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ ಬರುವವರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಾಣಬಿಡುವ ಬಡರೋಗಿಗಳು: ವಿಷಸೇವನೆ, ಅಪಘಾತ, ಹೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಡವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆರೇಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಡಿಹೆಚ್‌ಒ 16 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಿಹೆಚ್ಒ, ಡಿಹೆಚ್‌ಒ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಟಿಹೆಚ್ಒ, ಡಿಹೆಚ್ಒ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​​ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ 108 ವಿಳಂಬ ಸೇವೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದರೇ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

