ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ: ತಾವೇ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಗಾಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು

ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

patients-who-purchased-a-new-table-fan-in-davanagere
ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
Published : April 16, 2026 at 8:27 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಡ ಜನರ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇಗುಲ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೇ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಸೂಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲತೇಶ್, ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಸು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಹಳೇ ಚಿಗಟೇರಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್​ ಆಗಿರುವ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಸದ್ಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಪೆಂಡಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಸ್ಡ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಿಂದ‌ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

patients-who-purchased-a-new-table-fan-in-davanagere
ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ರೋಗಿಗಳು

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಂ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಎಂಪಿ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

patients-who-purchased-a-new-table-fan-in-davanagere
ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ರೋಗಿಗಳು

ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹಳೆ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ. ಕೆಲ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?.‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಪಿ, ಶಾಸಕರು ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.‌ ರೋಗಿಗಳು ರಟ್ಟು, ಬುಕ್ ಹಿಡಿದು ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಸು ಆವರಗೆರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಳೇ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿವೆ. ಆ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಮುಗ್ಧರು. ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೇಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

patients-who-purchased-a-new-table-fan-in-davanagere
ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ರೋಗಿಗಳು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

