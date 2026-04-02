ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ : ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 8:15 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ : ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್​​ನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಗಿಗಳೂ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಟೋವನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆಟೋದವರು ದೂರದಿಂದ ಆಟೋ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಟೋ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಣಂತಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಎಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಕಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು (ಚಾಮರಾಜನಗರ) : ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್​ನಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್​ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಅವರೀಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದರೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ‌‌. ಆಟೋ ಓಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಓಡಲ್ಲ. ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ಶಂಕರ್, ಮಂಜು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು : ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಂಚ ಖುಷಿಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು, ಗಲ್ಫ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ರೂ. ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ 4.25 ರಿಂದ 5 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರದ ಎಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಕಾರ್ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

