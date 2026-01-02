ETV Bharat / state

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೇಟೆಂಟ್: ₹600 ಕೋಟಿಯ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಗಳಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ 'ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 7:12 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಈಗ ಇದೇ ಚಿಗಳಿಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು 'ಪೇಟೆಂಟ್' ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಗಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಚಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಅವರ 9 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರ 'ಇಮ್ಲಿಚೊಕೊ' ಚಿಗಳಿಗೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ 'ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ, ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸದಸ್ಯೆ ಲಲಿತಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹುಣಸೇ ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ, ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ದಿವ್ಯೌಷಧಿ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ‌ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಶಟಗಾರ ಚಾಳ ನಿವಾಸಿ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಅವರು ಚಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮೂರನೇ ಸುಪುತ್ರ ಗಿರೀಶ್​, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್​ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರು ಬೈಲಹೊಂಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ ಕಂಡಿರುವ ಗಿರೀಶ್​, ಆ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಚಿಗಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಗಿರೀಶ್​ ಅವರು 'ಇಮ್ಲಿಚೊಕೊ' ಚಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಚಾಕಲೇಟ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ‌ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜನರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ‌ ಚಿಗಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಚಿಗಳಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, "ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹುಣಸೇಮರಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ‌ ಓದಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಗಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2021ಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು. ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಯೋಜನೆಯಡಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಲಿಚೊಕೊ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಗಳಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಚಿಗಳಿ‌ ರಫ್ತು: "ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡ, ರುದ್ರಾಪುರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಂಚಿಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿಗಳೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಕೆನಡಾ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 17 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರು ತವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಗಳಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ಚಿಗಳಿ ಸವಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿರುವ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿ (ETV Bharat)

'ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ': "ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಗಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ.‌ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಚಿಗಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈಗ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲವೇ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚಿಗಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತವೆ.‌ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು, 50 ರೂ., 250 ರೂ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಗಳಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಶಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ 'ಥಿಂಕ್ ಲೋಕಲ್-ಗೋ ಗ್ಲೋಬಲ್' ಅಂತಾ ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಗಿರೀಶ್​ ಹೇಳಿದರು.

600 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟೆ: "ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಪಿಯುಸಿ ಬಯೋಲಾಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೀವು ಕರೆದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ. 600 ಕೋಟಿ ಬಹಳ ಅನಿಸಬಹುದು.‌ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕನಸು ಏನೂ ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಮತ್ತು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ‌ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು" ಎಂಬುದು ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲಾದ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ (ETV Bharat)

'ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್​ಸಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ': "ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ.‌ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ‌ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 55 ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕಡೆ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಐದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಇಮ್ಲಿಚೊಕೊ ಚಿಗಳಿ' ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಎನ್​ಸಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ‌ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಚಿಗಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ನಿಮ್ಮ‌ ಚಿಗಳಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಾ ಜನರು ಕೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಗಳಿ ತಿಂದರೆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಿ, ತೂಕ‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ. ಮೊಡವೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದರುವಿಕೆ, ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಸೇರಿ ಕಫವಾತಜನ್ಯ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ರಕ್ತಶುದ್ಧಿ, ಲಿವರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚಿಗಳೆ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಿರಿ: "ಪ್ರತಿ‌ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲು ಷಡ್ ರಸ, ಷಡ್ ದ್ರವಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದೇ ಷಡ್ ರಸ, ಷಡ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿಗಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಗಳಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹುಣಸೇಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ.

ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿರುವ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚಿಗಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ಪತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಾಥ್: ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಶಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಗಳಿ ಆಂಟಿ, ಚಿಗಳಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಾ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ‌ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್​ ಹಲಸಗಿ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಗಳಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಂತೆ 10 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ‌ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಗಳಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಾ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸದಸ್ಯೆ ಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

