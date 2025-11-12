ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದೇ ಸವಾಲು!
ಒಂದೆಡೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು.. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು..
Published : November 12, 2025 at 8:04 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 8:16 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1507 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ: ಅತಿ ಉದ್ದದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮ/ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ 5 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1507 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗುಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಜ್ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 5-6 ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂನಿಂದ 8ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 1 ರಿಂದ 8ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ 5 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಇದೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಹಾವೇರಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂನಿಂದ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಹೀಗಂತಾರೆ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೂರು ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಫಾರಂ 1 ರಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗಿಸ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಗೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಬಗ್ಗಿಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಗ್ಗಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ, ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂ ತಲುಪುಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 8 ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂನಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಬರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇನ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಂದಗೋಳ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೇಮೋ ಹಾಗೂ ಡೆಮೋ ರೈಲುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಮೋ, ಡೆಮೋ ರೈಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್ರೆ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂನಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಟಫಾರಂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
