ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಶತಾಬ್ದಿಯೂ ಬೇಕು! ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
Vande Bharat Trains : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ - ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
Published : October 31, 2026 at 2:05 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೀಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಬಡ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲುಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಳಿತಾಯ, ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 490 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಅಂದಾಜು 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರವಿದೆ. ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲಿನ ಚೇರ್ಕಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹720 ಇದ್ದರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಚೇರ್ಕಾರ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹1,330 ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹610 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಬೇಡಿಕೆ: ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಿ. ಅನಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಎರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯೋಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಲಬುರಗಿ–ವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೂರು ದಿನ ದಾವಣಗೆರೆ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲುಗಳ ಜತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ವೇಗದ ರೈಲುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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