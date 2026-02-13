ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ - ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ-ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

passengers-at-mandya-railway-station-made-aware-of-accident-and-safety
ಮಂಡ್ಯದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ-ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
ಮಂಡ್ಯ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಎಎಸ್ಐ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಟ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ನವ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು, ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವುದು, ಇಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ, ಪುಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಲಗೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

passengers-at-mandya-railway-station-made-aware-of-accident-and-safety
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕಳ್ಳರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಎಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್​ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನವ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಿ. ಎಂ. ಸುರೇಶ್, ಎಂ. ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಯಶವಂತಪುರ - ಕಲಬುರಗಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು) ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06209 ಯಶವಂತಪುರ–ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:40ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06210 ಕಲಬುರಗಿ-ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:15ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 9:40ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.

RAILWAY PROTECTION FORCE
RAILWAY DEPARTMENT
ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ
MANDYA
ACCIDENT AND SAFETY AWARENESS

