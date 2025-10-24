ETV Bharat / state

'ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ': ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಬೇಸರ

ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

burnt bus
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ವಿ ಕಾವೇರಿ ಬಸ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 1:28 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ಗೆ​ ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, 20 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದೇ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿ ಕಾವೇರಿ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದವರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

"ವಿ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್​ನ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಬಸ್​ನ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್-13ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ‌. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಸ್ ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಳಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್​ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು."

"ನನ್ನ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೈಗೂ ಗಾಯವಾಯಿತು. 15 ಜನ ಅದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆವು. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಬಸ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬಂದರು. ಕರ್ನೂಲ್​ನಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಗುದ್ದಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ನಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋದರು. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಸ್​ನಿಂದ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಮೋಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭೀಕರ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದು, 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರು ಸೇರಿ 43 ಜನರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 39 ಮಂದಿ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್​ಗೆ ಬೆಂಕಿ: 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಜೀವ ದಹನ

