ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಗನಸಖಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅರೆಸ್ಟ್
ಮೇ 5ರಂದು ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 7, 2026 at 9:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶವಾದ ಬ್ರಹ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗಗನಸಖಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಜಾಕೋಬ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 5ರಂದು ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅತಿರೇಕ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸೊಂಟವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
