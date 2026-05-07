ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಗನಸಖಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅರೆಸ್ಟ್

ಮೇ 5ರಂದು ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಸಖಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅರೆಸ್ಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 9:18 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶವಾದ ಬ್ರಹ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗಗನಸಖಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಜಾಕೋಬ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 5ರಂದು ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹೇನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅತಿರೇಕ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸೊಂಟವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಕಳ್ಳತನ: ಕುಖ್ಯಾತ ಕುಪ್ಪಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯನ ಬಂಧನ

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

ಪತ್ನಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಮಚ್ಚು; ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಮಚ್ಚು ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ತವಾದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಶಂಕರಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ನಂದೀಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು (40) ಎಂಬುವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 4ರ ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ನಿವಾಸಿ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಗರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಪತ್ನಿಯು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದೀಶ್ ಪತ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ಅರಿತ ನಂದೀಶ್, ಪತ್ನಿ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೈದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

