ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ: ಬಿಎಎಫ್​ ಒತ್ತಾಯ

ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

BANGALORE APARTMENTS FEDERATION
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 8:27 PM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (KAOMA) 2025 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ತಾರತಮ್ಯದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (BAF) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1972ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ (ETV Bharat)

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಲು ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ KAOMA 2025 ರ ಕರಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಂಘಗಳೊಳಗಿನ ನಿಯಮಿತ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

100 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSWML) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತ GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. BAF ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಮಾರು 360 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಎಫ್​​ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಈ ಕ್ರಮವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫೆಡರೇಶನ್ ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕರೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೈ-ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಎಎಫ್, ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸಾಲಗಳಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಕೋರಿದೆ.

TAGGED:

KAOMA 2025
KAOMA 2025 ACT
BENGALURU
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
BANGALORE APARTMENTS FEDERATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.