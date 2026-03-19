ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ; ಯಶವಂತ್​ ರಾವ್​ ಜಾಧವ್​

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

PARTY SUPPORT TO BJP CANDIDATE SRINIVAS DASAKARIAPPA FOR DAVANAGERE SOUTH BYE-POLL
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 7:32 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾವು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತ ರಾವ್​ ಜಾಧವ್​ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​​​​​ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ತಂದೆ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್​ ಶ್ರಿನಿವಾಸ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಟಲ್​ ಜೀ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೆ 100 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದುವೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಹಳಬರು ಎಂದು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988 ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆ.‌ ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಯಶವಂತ ರಾವ್​ ಜಾಧವ್​, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​​ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು, ಯಶವಂತ ಅಣ್ಣ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಗರಡಿ ಮನೆಯವರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಪಕ್ಷ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

