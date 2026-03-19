ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ; ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 19, 2026 at 7:32 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾವು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ತಂದೆ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೆ 100 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದುವೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಹಳಬರು ಎಂದು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988 ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆ. ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು, ಯಶವಂತ ಅಣ್ಣ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಗರಡಿ ಮನೆಯವರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಪಕ್ಷ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮತದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ