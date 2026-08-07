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ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೇ ವಿನಃ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಲ್ಲ, ಪಾಲುದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪಂದವೇ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 9:05 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಡಬಡಿಕೆಯೇ ವಿನಃ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೆಸೆಸ್​ ನ್ಯೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾಲುದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರು ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1932ರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೇ ವಿನಃ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ನ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮರಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ದಾವೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೆಮೋ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸೆಸ್​ ಶಿವ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಬಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಮೆಸೆಸ್​ ನ್ಯೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಾವೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶಾಂತರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಪಾಲುದಾರರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ದೂರುದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲುದಾರರೊಬ್ಬರ ನಿಧನದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.

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TAGGED:

PARTNERSHIP
INHERITEDLY
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ಹೈಕೋರ್ಟ್
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