ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್​ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಪೆರೋಲ್‌ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 7:16 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸುಮಾರು 12 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಪೆರೋಲ್‌ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಎಸ್​.‌ ಕಪಾಡಿಯಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪರಾಧಗಳ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೆರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧದ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಪೆರೋಲ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕಪಾಡಿಯಾ ಪೆರೋಲ್‌ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2020ರ ನವೆಂಬರ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಪೆರೋಲ್‌ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪೆರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಿಬಿಐ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈಲು ನಿಯಮಗಳು, 1974ರ ನಿಯಮ 192(2)(1)(ಜಿ)ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪೆರೋಲ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

