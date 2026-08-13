ಇನ್ಮುಂದೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ: ಮನೆ ಹೊರಗೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹25 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ನಿಯಮ?
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ (ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳು, 2026ರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ (ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳು, 2026 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಸತಿ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹಿಂದಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತ ನಿಯಮ 13ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ, ಬಿ ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 60 ರೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ರೂ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹40, ₹30 ಮತ್ತು ₹20 ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪೀಕ್-ಅವರ್ ದರಗಳು 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಇನ್ನು, ರಸ್ತೆಯ ಹೊರಗೆ (Off-street monthly parking) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ 2,000 ಯಿಂದ 4,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಬೈಲಾಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15,000 ರೂ ಸೆಡಾನ್ಗಳಿಗೆ 20,000 ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂ ವೆಚ್ಚದ ವಸತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಂತರ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇಯಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಜಾಗ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 1.8 ಮೀಟರ್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೊದಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ 150 ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 500 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 25 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 500 ರೂ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 300 ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,000 ರೂ ಮತ್ತು 600 ರೂ ದಂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ (Tow) ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೋದಾಮುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ 5,000 ರೂ ದಂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ 30 ರಿಂದ 200 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಹಂತದ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸತಿ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು.
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