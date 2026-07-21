ETV Bharat / state

ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆತ್ತವರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಮಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ತಂದೆ ಭರಿಸಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಮಕ್ಕಳು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಪಾಲಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೆತ್ತವರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (PG) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ 53 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ:

ಅಲ್ಲದೆ, ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 20(1)(d) ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು 1.34 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದ ವಾರ್ಷಿಕ 75 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕದ ಬದಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಶುಲ್ಕದ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ, ನೀಟ್-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 11,722ನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ (ಚರ್ಮರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ) ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದು ಆಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಓದಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ತಂದೆ ಆಕೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಗಳು ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 20(d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೆಎಂಎಫ್​ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ₹16 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ತಂದೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯಿರುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

BENGALURU
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
ಹೆತ್ತವರ ಬಾಧ್ಯತೆ
ದಂಪತಿ
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.