ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ
ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 1:00 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ದ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ವೇಳೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ತಲೆಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಾಕಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟಿಚ್(ಹೊಲಿಗೆ) ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಇದೀಗ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾಯಿದ್, ಬಿಬಿ ಅಪ್ಸಾ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯ ನವಜಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಬಿ ಅಪ್ಸಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವೈದ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
''ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಮೆ ಇದೆ. ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಭಯಭೀತರಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?'' ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಪರಸಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ, "ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗುವ ಸಂಭವಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಎನ್ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
