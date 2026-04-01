1ನೇ ತರಗತಿ ವಯೋಮಿತಿ 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ
1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಯು, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 6:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
6 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 5.10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ 60 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆದು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಪೋಷಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು 5.5 ವರ್ಷ ದಾಟಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇದೀಗ 5.10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಳೆ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 6 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ (ಯುಕೆಜಿ) ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿ 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5.5 ವರ್ಷ ನಿಗಡಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಿಯಮವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
