ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಚಾಕುಗಳು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿವೆ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಪದೇ ಪದೆ ಬಂದು ಗೂಂಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 3:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಪದೇ ಪದೆ ಬಂದು ಗೂಂಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. 15 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಥರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, NCP, YSR ಎಲ್ಲಾ ಯಾರ ತುಂಡು?. ಗುಂಡೂರಾವ್, ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಯಾರ ತುಂಡು?. ಅಂದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೋರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗೆದು ಅವರೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಹರೀತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ದಲಿತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?. ಬಲಿತ ದಲಿತ ಅಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರನ್ನು ತುಳಿದು ನೀವು ಬಲಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ದಲಿತರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಗೌರವ ಇದೆ ನನಗೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ನೀನು ಬೆಳೆಯಲು ದಲಿತರನ್ನು ತುಳಿದೆ. ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತರ ಮನೆ ಇದೆ ಹೇಳು. ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಏನಾದ್ರು ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇದ್ಯಾ ಅದು?. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯೇಂದ್ರರನ್ನು ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೀರಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ-ನಾವು NDAಯಡಿ ಗೆದ್ದು 150 ಸೀಟ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೈ.ಸಂಪಂಗಿ, ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಎಸ್.ಹರೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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