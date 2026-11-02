ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುರಹಿತ ಜೈಲು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ: ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 6 ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಫಿ
Parappana Agrahara Declared Prohibited Items-Free Jail: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುರಹಿತ ಕಾರಾಗೃಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 10:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜೈಲಾಗಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಇದೀಗ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುರಹಿತ ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಗಾಂಜಾ, ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು.
ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದೆ ಕೊಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತು ರಹಿತ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುರಹಿತ ಕಾರಾಗೃಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಾಗೃಹ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ: ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದೊಳಗಿನ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ ಅದೊಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪರಿವರ್ತನಾ ಪಥ, ಸುಧಾರಣಾ ಫಥ ಹಾಗೂ ನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಥ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಫಿ: 71ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಫಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೈಲಿನ ಸಹ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸದಿರುವ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟು, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹುಬ್ಬಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾರಾಗೃಹ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, 50 ಮೀಟರ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ,ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಾಗೂ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಗಳಿಂದಲೇ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಿಸಲಾದ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವಿರುವ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
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