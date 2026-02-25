ಪಂಜಾಬ್ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು: ಅತಿಯಾದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಳವಳ
ಗಂಗಾವತಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಭಾಗದ ಜನ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ಹೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : February 25, 2026 at 1:46 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಪಂಚ ನದಿಗಳ ತವರು ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದು ದೇಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ಹೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಬನ್ನಿಗಿಡದ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂಜಾಬನ್ನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ರೈತನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅತಿಯಾದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಧವೆಯರಾದರು, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರೋ-ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಸರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತದ ನಾಡು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಗಾವತಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಭಾಗದ ಜನ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲುವಷ್ಟಾದರೂ ಬೆಲೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಾವಯವ ರೈತರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇರಬೇಕು: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ, ನೀರು, ವಾತಾವರಣ, ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿಕರೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇತರೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ನಾವೆ (ರೈತರು). ಅದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಕೂಡ ನಾವೆ. ರೈತನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸೆಗೆ ರೈತರನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನೆ ಬೆಳೆದು, ಕಾಳು-ಕಡಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮೇಲಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ರೈತರು ಸೇರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿತಜ್ಞ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಕೃಷಿ ಪಾಠ