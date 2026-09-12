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ಬಾಂಬೆ, ಪುಣೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ 'ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ' ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್​: 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ್​ ಎಸ್​.ಪಾಟೀಲ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 2:03 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ‌ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಲ್ಲಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರಾ? ಇದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು.

ಗಣಪನ‌ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಂದರ ಮಂಟಪ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾವಿರಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲ ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿ (ETV Bharat)

ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವಸತಿ ಗಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದವು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ವು ವರದಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು‌ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕರು ಇನ್ಸ್​ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರಹದ ಮಂಟಪ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮನೆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳವರೆಗೆ ಮಂಟಪ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ (ETV Bharat)

ಮಂಟಪ, ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಲಂಕಾರ, ಮಂಟಪದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲು ಕೃತಕ ಹೂವು, ಹೂಮಾಲೆ, ಹಸಿರು ಎಲೆ – ಬಳ್ಳಿ, ಮೊತಿಯ ಮಾಲೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೋರಣ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ, ಥೀಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ಡ್ರಾಪ್‌, ಮಖರಗಳು, ಟೋಪಿ, ಶಲ್ಲೆ, ಆಸನ, ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳು, ನವಿಲು ಮಂಟಪ, ಎಲ್ಇಡಿ ಮಂಟಪ, ಎಲ್ಇಡಿ-ಪೋಕಸ್ ದೀಪಗಳು, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಶಿನ್, ಸಿಒ-2 ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಾ, ಎರಡಾ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಖರಗಳು ಹಾಗೂ ಥೀಮ್‌ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಕ್‌ಡ್ರಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಮಲ, ಅರಮನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಜಲಪಾತ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮಖರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಖರಗಳನ್ನು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೂವುಗಳ ಮುಂದೆ ನೈಜ ಹೂವುಗಳು ಡಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪೋಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ನವಿಲು, ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ, ಕಾರ್ವಿಂಗ್, ಶಿವಲಿಂಗ, ನಂದಿ, ಓಂ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ‌. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ (ETV Bharat)

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜು ಕವಳೆ, ''ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಸೋನಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್​​ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಮೊದಲು ನೆನಪು ಆಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ‌ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಂದಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಮೆಹತಾ, ''ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 30 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೀಲ್ಸ್​ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನಾವೂ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಬರಿಗೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾವಂತವಾಡಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆ, ಪುಣೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಛಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ತರಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿ (ETV Bharat)

ಪಾಂಗುಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿ,‌ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ‌ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.‌ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ - ದಿನೇಶ ಪ್ರಜಾಪತ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಗ್ರಾಹಕ ವಿನಾಯಕ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.‌ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗಣೇಶನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.

pangul-galli-in-belagavi-is-extremely-famous-for-the-ganesha-festival
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿ (ETV Bharat)

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ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಾಣಿಶ್ರೀ ರಾಮಗೊಂಡ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಹಾಕಲು ನಾನಾ ತರಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಪಾಂಗುಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರುತ್ತದೆ.‌ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತರಹದ ಮಂಟಪ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
GANESHA FESTIVAL
ಪಾಂಗುಳಗಲ್ಲಿ
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PANGUL GALLI

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